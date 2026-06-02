Ilaria Salis ha proposto di abolire la parata militare del 2 giugno, sostenendo che la festa dovrebbe tornare a essere un evento civile e popolare. La presidente del Consiglio ha risposto definendo le sue parole “vergognose e indegne”, rifiutando l’idea di cambiare la tradizione. Salis ha sottolineato che in un’epoca di riarmo e tensioni internazionali, sarebbe necessario un gesto forte per rinnovare il significato della giornata.

"In un’epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente: abolire la parata militare del 2 giugno e restituire alla Festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico". La boutade è firmata sui social dall'eurodeputata di Avs Ilaria Salis che non ha perso occasione per far parlare ancora una volta di sé nel giorno in cui l’Italia celebra la Repubblica e chi l’ha resa possibile. Parole che hanno scatenato la reazione della premier Giorgia Meloni che in un post al vetriolo ha scritto: "Leggo che rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ilaria Salis: "Abolire la parata militare del 2 Giugno". La Meloni la gela: "Frasi vergognose e indegne"

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