Ilaria Salis | Abolire la parata militare del 2 Giugno La Meloni la gela | Frasi vergognose e indegne

Da ilgiornale.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ilaria Salis ha proposto di abolire la parata militare del 2 giugno, sostenendo che la festa dovrebbe tornare a essere un evento civile e popolare. La presidente del Consiglio ha risposto definendo le sue parole “vergognose e indegne”, rifiutando l’idea di cambiare la tradizione. Salis ha sottolineato che in un’epoca di riarmo e tensioni internazionali, sarebbe necessario un gesto forte per rinnovare il significato della giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"In un’epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente: abolire la parata militare del 2 giugno e restituire alla Festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico". La boutade è firmata sui social dall'eurodeputata di Avs Ilaria Salis che non ha perso occasione per far parlare ancora una volta di sé nel giorno in cui l’Italia celebra la Repubblica e chi l’ha resa possibile. Parole che hanno scatenato la reazione della premier Giorgia Meloni che in un post al vetriolo ha scritto: "Leggo che rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ilaria salis abolire la parata militare del 2 giugno la meloni la gela frasi vergognose e indegne
© Ilgiornale.it - Ilaria Salis: "Abolire la parata militare del 2 Giugno". La Meloni la gela: "Frasi vergognose e indegne"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Abolire la parata del 2 Giugno”. L'ultima proposta di Ilaria Salis scatena la buferaNel giorno in cui l’Italia celebra la Festa della Repubblica, una politica ha proposto di abolire la parata del 2 giugno.

Ilaria Salis contro la parata militare del 2 giugno per la Festa della Repubblica: "Va abolita". È polemicaIlaria Salis ha chiesto di eliminare la parata militare del 2 giugno, definendola “da abolire”.

Temi più discussi: 2 giugno, Donzelli: Salis vuole abolire parata? Allergia a divise coerente con la sua storia; Ilaria Salis contro parata 2 giugno: Bisogna abolirla e restituire carattere civile a festa; Blue Origin, il momento dell’esplosione del razzo New Glenn di Jeff Bezos; Montedoro, aggressione e minacce per gelosia: 48enne finisce in carcere.

ilaria salis ilaria salis abolire laIlaria Salis: Abolire la parata militare del 2 Giugno. La Meloni la gela: Frasi vergognose e indegneIl commento della premier dopo il post dell'europarlamentare Avs: Disprezzare tutto questo da ruoli istituzionali significa non aver capito nulla della nostra storia, della Repubblica e del dovere ch ... ilgiornale.it

ilaria salis ilaria salis abolire laIlaria Salis contro la parata militare del 2 giugno per la Festa della Repubblica: Va abolita. È polemicaScoppia la polemica per la proposta di Ilaria Salis di abolire la parata del 2 giugno per la Festa della Repubblica: le reazioni della politica ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web