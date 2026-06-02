Basilicata | nuovi fondi UE per contrastare caro-energia e imprese

La regione Basilicata riceverà nuovi fondi europei destinati a ridurre i costi energetici per imprese e cittadini. I finanziamenti saranno impiegati per interventi di efficientamento energetico e supporto alle aziende più esposte alle variazioni dei prezzi dell’energia. I settori produttivi coinvolti includono l’industria, l’artigianato e l’agricoltura, che riceveranno assistenza diretta per sostenere la competitività e contenere le spese energetiche. I fondi sono destinati a progetti specifici di miglioramento energetico e innovazione.

? Punti chiave Come verranno utilizzati i fondi per abbattere i costi energetici?. Quali settori produttivi riceveranno il sostegno diretto dalle nuove risorse?. Chi ha permesso alla Basilicata di gestire liberamente i fondi europei?. Cosa cambierà concretamente per le famiglie e le imprese lucane?.? In Breve Fitto assicura maggiore libertà d'azione sui programmi di coesione europea. Risorse reindirizzabili verso efficientamento edifici pubblici e transizione ecologica. Sostegno diretto alla filiera dei fertilizzanti e alle piccole medie imprese. Collaborazione tra Regione Basilicata e Governo per programmare le nuove spese. Nuove risorse per la Basilicata: Bardi punta sulla flessibilità dei fondi europei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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