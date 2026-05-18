La Commissione europea ha ribadito il suo rifiuto di includere le spese per affrontare la crisi energetica tra le deroghe del Patto di stabilità. La risposta arriva in seguito alla richiesta inviata dal governo italiano, rappresentata da una lettera del presidente del Consiglio alla presidente della Commissione. La Commissione ha confermato di non voler estendere le deroghe alle spese legate alla crisi energetica, mantenendo ferme le disposizioni attuali.

La Commissione europea conferma il no all’ipotesi di estendere le deroghe del Patto di stabilità anche alle spese per contrastare il caro energia, respingendo di fatto la richiesta avanzata dal governo italiano nella lettera inviata nel weekend da Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen. Una chiusura che Bruxelles aveva già anticipato venerdì sera attraverso le parole del portavoce Olof Gill. “Per quanto riguarda la flessibilità fiscale in materia di energia, vorremmo sottolineare che, in questa fase, l’attenzione è rivolta allo sfruttamento pieno dei finanziamenti Ue già disponibili, che sono davvero ingenti”, ha spiegato oggi una portavoce della Commissione, confermando la ricezione della lettera della premier italiana ma precisando che l’esecutivo europeo non intende fare “commenti specifici” sul contenuto della missiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Commissione Ue risponde a Meloni: “No a clausola di salvaguardia allargata alle spese per affrontare la crisi energetica”

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