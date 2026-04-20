Un nuovo studio rivela che il farmaco tebentafusp può raddoppiare la percentuale di pazienti con melanoma uveale non resecabile o metastatico che sopravvivono cinque anni. La ricerca si è concentrata su soggetti affetti da questa forma di melanoma, che generalmente presenta una prognosi difficile. I risultati indicano un miglioramento significativo rispetto alle terapie disponibili in precedenza, offrendo quindi nuove speranze per la gestione di questa malattia.

Roma, 20 apr. (Adnkronos Salute) - In pazienti con melanoma uveale non resecabile o metastatico (mUm) - una malattia con prognosi infausta e storicamente associata a un tasso di sopravvivenza compreso tra <5 e 5 anni - tebentafusp ha raddoppiato la probabilità di sopravvivenza a 5 anni con un tasso di sopravvivenza globale (Os) del 16% nel braccio tebentafusp rispetto all'8% nel braccio di controllo. Questi risultati, relativi allo studio prospettico randomizzato di fase 3, sono stati presentati da Immunocore Holdings in una oral session al Congresso 2026 dell'American Association for Cancer Research (Aacr), in corso a San Diego (Usa). E' il follow-up più lungo mai riportato per un T-cell engager in un tumore solido, sottolinea l'azienda in una nota.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Melanoma uveale metastatico: "Tebentafusp raddoppia sopravvivenza a 5 anni"

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