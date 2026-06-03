Master Boot Record Arottenbit Gom Jabbar live al Casilino Sky Park

Notizia in breve

Al Casilino Sky Park si sono esibiti i gruppi Master Boot Record, Arottenbit e Gom Jabbar in un concerto dal vivo. Durante l’evento, il sistema audio ha subito una sovrascrittura, creando un'interruzione temporanea della riproduzione musicale. L’evento ha rappresentato un incontro tra generi musicali diversi, con un’attenzione particolare alla fusione tra elementi metallici e sonorità elettroniche.