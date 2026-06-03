Master Boot Record Arottenbit Gom Jabbar live al Casilino Sky Park
Al Casilino Sky Park si sono esibiti i gruppi Master Boot Record, Arottenbit e Gom Jabbar in un concerto dal vivo. Durante l’evento, il sistema audio ha subito una sovrascrittura, creando un'interruzione temporanea della riproduzione musicale. L’evento ha rappresentato un incontro tra generi musicali diversi, con un’attenzione particolare alla fusione tra elementi metallici e sonorità elettroniche.
Il sistema sta per essere sovrascritto. Roma si prepara a un’immersione totale in un’estetica sonora dove il metallo incontra il silicio. Sul palco i Master Boot Record sono pronti a lanciare il loro attacco: un heavy metal interamente sintetizzato che sembra uscito da un incubo a 8-bit dentro un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
MASTER BOOT RECORD | AROTTENBIT | BLIND EQUATION | Live at Reggies !!!
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