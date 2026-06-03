Amorucci la serata queer al Casilino Sky Park

Notizia in breve

Una serata queer chiamata Amorucci si svolge al Casilino Sky Park, mescolando arte, musica, sport e attivismo. L’evento si propone come uno spazio dedicato a libertà e condivisione, puntando a creare un momento di orgoglio e inclusione. La manifestazione si svolge nella capitale e coinvolge diverse espressioni culturali e sociali per promuovere un senso di comunità.