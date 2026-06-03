La seconda edizione di ‘Meet the Ducks!’ si terrà nella campagna di Forlimpopoli. La manifestazione è rivolta a bambini e famiglie e include attività di natura, laboratori creativi e proiezioni di film. L’evento si svolgerà in un contesto all’aperto, con focus su attività educative e di intrattenimento per i più giovani. La manifestazione si svolgerà nel corso di alcuni giorni e prevede diverse iniziative rivolte alle famiglie della zona.

La campagna di Forlimpopoli si prepara a ospitare la seconda edizione di ‘ Meet the Ducks! ’, manifestazione dedicata ai bambini e alle famiglie che unisce natura, laboratori creativi e cinema. L’appuntamento è in programma venerdì e sabato negli spazi dell’azienda agricola Stradella 241, in via Stradella Sant’Andrea. L’iniziativa nasce come spin-off del ‘Meet the Docs! Forlì Film Fest’ ed è ideata e realizzata dalle cooperative Sunset e Tiresia Media. Per due giornate l’area si trasformerà in un laboratorio all’aperto con proiezioni, letture animate e attività pratiche pensate per una fascia d’età dai 3 anni in su. Il filo conduttore di quest’anno si concentra sul tema dell’essere custodi del territorio, proponendo un approccio ludico alla cura dell’ ambiente e della comunità attraverso diverse discipline artigianali e artistiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Meet the Ducks!: natura, laboratori e cinema

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