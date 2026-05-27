Piccole storie grandi scoperte | a Forlimpopoli la seconda edizione di ' Meet the Ducks!'

A Forlimpopoli si svolge la seconda edizione di 'Meet the Ducks!'. L’evento si tiene nell’azienda agricola Stradella 241, situata in una zona di campagna. Durante la giornata, l’azienda si trasforma in un laboratorio a cielo aperto dedicato a scoprire storie e caratteristiche delle anatre. Sono previste attività e incontri rivolti ai partecipanti, con l’obiettivo di approfondire conoscenze sul tema.

Nel cuore pulsante della campagna di Forlimpopoli, dove i filari lasciano spazio all’immaginazione, l’azienda agricola Stradella 241 si prepara a trasformarsi in un grande laboratorio a cielo aperto. Il 5 e il 6 giugno torna infatti "Meet the Ducks!", lo spin-off dedicato alle famiglie nato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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