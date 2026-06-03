Medioriente | media Idf arresta studente palestinese diretto a Tor Vergata

Notizia in breve

Un studente palestinese è stato arrestato dalle forze di sicurezza israeliane al valico di Kerem Shalom mentre si recava in Italia. Era diretto a Roma per continuare gli studi all’università Tor Vergata. L’arresto è avvenuto durante il trasferimento tra i territori. Nessun’altra informazione è stata resa nota riguardo alle motivazioni o alle circostanze dell’arresto.