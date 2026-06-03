Medioriente | media Idf arresta studente palestinese diretto a Tor Vergata
Un studente palestinese è stato arrestato dalle forze di sicurezza israeliane al valico di Kerem Shalom mentre si recava in Italia. Era diretto a Roma per continuare gli studi all’università Tor Vergata. L’arresto è avvenuto durante il trasferimento tra i territori. Nessun’altra informazione è stata resa nota riguardo alle motivazioni o alle circostanze dell’arresto.
Milano, 3 giu. (LaPresse) – Uno studente palestinese, Mahmoud al-Najjar, diretto a Roma per proseguire gli studi all’Università Tor Vergata di Roma, è stato arrestato da Idf al valico di Kerem Shalom, mentre era in viaggio per l’Italia. Lo riferisce il sito Drop Site. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
ON CAM: Jewish Mob Attacks IDF Military Police Chief's Family Home; Clashes In Israel, Dozens Held
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