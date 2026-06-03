Medici ospedalieri sono stati assegnati alle Case di Comunità, suscitando reazioni contrastanti. La decisione ha portato a uno scontro con i medici di famiglia, e ora si apre un nuovo capitolo con le proteste degli operatori provenienti dagli ospedali. La questione riguarda la presenza di medici provenienti dal settore ospedaliero nelle strutture territoriali. La situazione continua a generare tensioni tra le diverse categorie di professionisti sanitari.

Non c’è pace per le Case di Comunità. Dopo lo scontro con i medici di famiglia, si apre il capitolo degli ospedalieri. L’idea del Veneto di impiegare questi operatori nelle Case di Comunità per salvare i fondi del Pnrr non piace alla Federazione Cimo-Fesmed, che – con le regole attuali – esclude questa possibilità. Il sindacato di Guido Quici invita a leggere il contratto nazionale di lavoro e considera “inaccettabile” che alcune Aziende sanitarie, come quelle di Vicenza e Bassano, chiedano ai medici ospedalieri di lasciare i reparti per coprire turni nelle Case di Comunità. Un’iniziativa giudicata “estremamente pericolosa”, anche perché “potrebbe allargarsi ad altre Regioni”, paventa il sindacato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Medici ospedalieri nelle Case di Comunità? Le reazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Assalto ai pronto soccorso, i medici: “Andiamo noi nelle case di comunità”Durante le festività pasquali, i pronto soccorso toscani sono stati nuovamente oggetto di attacchi, con medici e operatori sanitari che hanno...

Medici di famiglia nelle Case di comunità: il decreto Schillaci che fa infuriare la FimmgIl decreto Schillaci ha suscitato proteste tra i medici di famiglia, considerati potenziali protagonisti nelle nuove Case di comunità.

Temi più discussi: Formati 108 medici di medicina generale. Giani e Monni: Investire su persone e competenze; Casa di Comunità di Valdilana, dal 29 maggio al via i primi servizi; Inaugurata la Casa della Comunità Loew-Cadonna a Bolzano; Riforma medici di base: ecco cosa prevede il piano e perché è una svolta (che non piace a tutti).

No ai #medici ospedalieri nelle Case di Comunità per coprire i turni: viola il contratto e aggrava la carenza nei reparti. Il Presidente Quici: Non si salvino i fondi #PNRR a costo zero. Si usi la dote della manovra 2022 o si elimini l'incompatibilità. whatsapp.co x.com

Case di Comunità senza medici, in Veneto le Usl li inviano da ospedali e distrettiA sorpresa, e nonostante la loro contrarietà, i medici ospedalieri entrano nelle Case di Comunità. Succede in Veneto, dove ogni Usl sta cercando in tutti i modi di trovare il personale necessario a ... corrieredelveneto.corriere.it

Case di Comunità simulacri, al posto dei medici di base abbiamo trovato gli specializzandi. La denunciaPORDENONE - Settanta sagome con indosso i camici dei sanitari, come simbolo della carenza di personale nella sanità pubblica. Intorno un centinaio di manifestanti tra medici, infermieri ... ilgazzettino.it