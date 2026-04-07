Durante le festività pasquali, i pronto soccorso toscani sono stati nuovamente oggetto di attacchi, con medici e operatori sanitari che hanno annunciato l’intenzione di spostarsi nelle case di comunità. Questa decisione nasce in risposta a episodi di aggressione e alla crescente difficoltà di gestire le emergenze in ospedale. La situazione si ripete ogni anno, senza che siano stati adottati interventi efficaci per tutelare il personale e garantire un’assistenza sicura.

Firenze, 7 aprile 2026 – Non c’è nulla di nuovo nell’ultimo assalto ai pronto soccorso toscani nei giorni delle feste di Pasqua. E la mancanza di novità è la spia di una crisi ormai strutturale. La chiave di volta sta in due parole: medicina territoriale. Della riforma che avvicina la sanità ai cittadini nelle case di comunità – anche se sulla carta avviata – non si avverte alcun beneficio: i cittadini senza strutture e figure di riferimento sul territorio si riversano al pronto soccorso. Con le conseguenze ormai note. "Andiamo noi nelle case di comunità” “Siamo in attesa che qualcosa cambi, siamo anche disponibili ad andare noi medici del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assalto ai pronto soccorso, i medici: “Andiamo noi nelle case di comunità”

L'allarme di Mcl per la sanità nel caos: pronto Soccorso vuoti, ospedali in affanno e le Case di comunità fermeIl Movimento Cristiano Lavoratori denuncia le criticità del sistema sanitario cittadino.

Medici di Medicina Generale coinvolti nelle Case di Comunità: accordo siglato da Asp Trapani**Un accordo per far sì che i medici di Medicina Generale svolgano la loro attività direttamente all’interno delle Case di Comunità: così si è...

Temi più discussi: Assalto ai pronto soccorso, i medici: Andiamo noi nelle case di comunità; Pronto soccorso di Mestre preso d’assalto: oltre cento pazienti, finiscono le barelle; Il medico che non c’è più; Trieste, gabbiani all’assalto: mi ha morso il dito, sono finita al pronto soccorso.

Influenza, a Bari assalto ai Pronto soccorso. I medici: emergenza per letti e respiratoriI pronto soccorso di Bari sono presi d’assalto e lavorano ormai al limite della tenuta a causa dell’ondata influenzale ancora in corso. I medici parlano di una vera e propria emergenza, denunciando ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Pronto soccorso preso d'assalto, boom di lunedì: in fila molti pazienti che hanno difficoltà di farsi visitare dal proprio medico di baseMESTRE - Il giorno di Natale ha fatto un regalo anche ai Pronto soccorso dell'Ulss 3: è stato il giorno in cui si è registrato il minor numero di accessi, con quasi 200 pazienti in meno rispetto ... ilgazzettino.it

Lago di Braies preso d'assalto dai turisti: in cinque nell'acqua gelida. "C’erano 100 persone sulla superficie, una follia" - facebook.com facebook

Folla nei parchi di Torino per Pasquetta, preso d'assalto il Valentino x.com