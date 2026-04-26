Medici di famiglia contro la riforma | Per ogni visita un dottore diverso rapporto con i pazienti in fumo

Il 23 aprile scorso, in una riunione della Conferenza delle Regioni, è stata presentata una proposta di riforma che riguarda il sistema di assistenza medica di base. La proposta prevede modifiche alle modalità di assegnazione delle visite e ai rapporti tra medici e pazienti. Diversi medici di famiglia hanno espresso preoccupazione, sottolineando che con le nuove disposizioni si verrebbero a creare situazioni di confusione e di rapporti più difficili con i pazienti.

Modena, 26 aprile 2026 – Presentata il 23 aprile in Conferenza delle Regioni dal ministro della Salute Orazio Schillaci, la bozza punta a fare dei medici di famiglia la "componente stabile” delle Case di Comunità, da rendere pienamente operative entro il 30 giugno per chiudere la Missione 6 del Pnrr. Resta la convenzione, ma si introduce un doppio canale: chi vorrà potrà passare alla dipendenza dal Servizio sanitario nazionale, su base volontaria e con numeri contingentati, con priorità ai medici già specialisti. Cambia anche la retribuzione, non più legata solo al numero di assistiti ma alla presa in carico di cronici e fragili. Decreto legge atteso entro maggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Medici di famiglia contro la riforma: “Per ogni visita un dottore diverso, rapporto con i pazienti in fumo” Notizie correlate Medici di famiglia, i punti dell’accordo con la Regione: cosa cambia per i pazientiBologna, 4 febbraio 2026 – Continuità nell’assistenza ai pazienti che, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, sarà garantita dai medici di medicina... Leggi anche: Sos medici di famiglia. La denuncia di una donna: "Un mese senza dottore. E l’Asl non risponde" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Medici di famiglia. Cambia la convenzione con nuovi obblighi organizzativi e dipendenza su base volontaria. Arriva la riforma Schillaci per far funzionare le Case della Comunità. Ecco la bozza; La rivolta dei medici di base contro la riforma: Vogliono distruggere la nostra professione; Medici di famiglia dipendenti per le Case di Comunità. E’ rivolta contro la riforma di Schillaci; Medici in rivolta contro il decreto Schillaci, 'inutile e dannoso'. Medici di famiglia contro la riforma: Per ogni visita un dottore diverso, rapporto con i pazienti in fumoLa Fimmg boccia la bozza del ministro Schillaci: buona parte dei camici diventerebbero dipendenti del Ssn: Renderebbe meno attrattiva la nostra professione. E oggi sul territorio sono già 258 le zone ... ilrestodelcarlino.it Medici in rivolta contro il decreto Schillaci, 'inutile e dannoso'La proposta di riforma della medicina generale presentata ieri dal ministro della Salute Orazio Schillaci alle Regioni non piace ai medici, che hanno sollevato critiche sui contenuti e sulle modalità ... ansa.it Medicina Generale - facebook.com facebook Medici di base, rivolta contro Schillaci: “Pronti allo sciopero, si perde la fiducia dei pazienti” x.com