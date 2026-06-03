Medici di famiglia l' Agrigentino fra le province con meno assistiti per ogni dottore

In Italia, molte aree segnalano difficoltà nel trovare medici di famiglia, ma ad Agrigento il rapporto tra medici e assistiti è più favorevole. La provincia registra un numero inferiore di assistiti per ogni medico rispetto ad altre zone del Paese. Questa situazione permette ai medici di gestire un numero minore di pazienti, facilitando il servizio sanitario locale. La situazione a livello nazionale resta critica, con molte regioni che segnalano carenze di medici di base.

Mentre in molte città italiane trovare un medico di famiglia sta diventando sempre più complicato, ad Agrigento, per fortuna, non è così. Il rapporto tra cittadini e medici di base è, dopo Messina, fra i più favorevoli dell'intero Paese. Un dato in controtendenza che, una volta tanto, oltre a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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