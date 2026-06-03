medici di famiglia assistenza territoriale sotto pressione

In provincia di Siena, ogni medico di famiglia segue in media 1.236 pazienti, leggermente sotto la media nazionale. La situazione evidenzia una carenza di professionisti e un ricambio generazionale insufficiente. La pressione sul sistema di assistenza territoriale cresce, con medici che devono gestire un numero elevato di persone. La richiesta di soluzioni per alleggerire il carico di lavoro e garantire un servizio più stabile rimane inevasa.

In provincia di Siena ogni medico di famiglia segue in media 1.236 pazienti, un numero leggermente inferiore alla media nazionale, ma che non basta a rassicurare su un sistema di assistenza territoriale sempre più sotto pressione tra carenza di professionisti e ricambio generazionale. È quanto emerge dai dati aggiornati ad aprile 2026, riportati in un’elaborazione pubblicata dal ’Sole 24 Ore’. Numeri che, secondo la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fimmg), non devono però far perdere di vista la complessità e strutturalità del problema. "Stiamo vivendo una carenza generazionale largamente nota da decenni, dovuta a ragioni demografiche e a errori gravi nella programmazione universitaria – commenta Daniele Fineschi, segretario Fimmg Siena –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Case ed ospedali di comunità: Campania sotto la media nazionale

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