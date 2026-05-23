Medici di famiglia proclamano lo stato di agitazione Fimmg | A rischio il modello di assistenza territoriale

I medici di famiglia hanno proclamato lo stato di agitazione. La Federazione italiana dei medici di medicina generale segnala che il modello di assistenza territoriale è a rischio. La protesta riguarda le modifiche alla riforma dell’assistenza, che secondo i medici potrebbero compromettere l’erogazione dei servizi. La decisione è stata comunicata alle autorità sanitarie. La mobilitazione si svolge in un momento di tensione tra le parti coinvolte nel settore della sanità territoriale.

Si alza la tensione tra i medici di famiglia e le istituzioni sulla riforma dell’assistenza territoriale. La di Federazione italiana medici di medicina generale. ha infatti dichiarato lo stato di agitazione della categoria, aprendo formalmente una fase di mobilitazione che potrebbe portare anche. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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