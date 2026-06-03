Mediaset cambia tutto | Alvin inviato all’Isola Rovazzi verso Battiti Live

Mediaset annuncia modifiche ai programmi estivi: Alvin sarà inviato all'Isola dei Famosi, mentre Fabio Rovazzi parteciperà a Battiti Live condotto da Ilary Blasi. La rete ha deciso di riorganizzare i palinsesti, confermando le nuove partecipazioni nei rispettivi format. Nessuna comunicazione è stata fornita riguardo ad altre variazioni o motivazioni di questa scelta.

Mediaset rivoluziona i palinsesti estivi: Alvin torna inviato all'Isola dei Famosi, mentre Fabio Rovazzi è pronto a debuttare a Battiti Live con Ilary Blasi. La stagione televisiva estiva si apre con una rivoluzione totale che vede Selvaggia Lucarelli alla guida di una versione completamente rinnovata e preregistrata de L'Isola dei Famosi, il ritorno ufficiale di Alvin nel ruolo di inviato nelle Filippine e il conseguente sbarco di Fabio Rovazzi alla co-conduzione di Battiti Live al fianco di Ilary Blasi. Un vero e proprio effetto domino che ridisegna la mappa dell'intrattenimento in casa Mediaset. L'Isola dei Famosi cambia volto: formato rinnovato e registrazioni alle Filippine Secondo le anticipazioni, il reality sarà interamente preregistrato e andrà in onda soltanto in autunno, dopo una fase di montaggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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