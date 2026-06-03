Alvin non condurrà più Battiti Live quest’estate e sarà sostituito da Rovazzi. La decisione di abbandonare la diretta dell’Isola dei Famosi e il soggiorno in Honduras è stata ufficializzata, senza ulteriori dettagli sui motivi. Rovazzi prenderà il suo posto come conduttore del festival musicale. Alvin si trova attualmente nelle Filippine.

Chi sostituirà Alvin nella conduzione di Battiti Live quest'estate?. Perché l'Isola dei Famosi ha abbandonato definitivamente la diretta e l'Honduras?. Come cambierà il ruolo di Alvin nel nuovo format nelle Filippine?. Quale nuovo volto affiancherà Ilary Blasi durante la stagione estiva?.? In Breve Alvin affiancherà Selvaggia Lucarelli come co-conduttore e inviato nelle Filippine.. Fabio Rovazzi sostituirà Alvin in Battiti Live accanto a Ilary Blasi.. Le riprese nelle Filippine dureranno da giugno fino alla fine di luglio.. Rovazzi ha già collaborato con Telenorba nella versione Spring dello show ad aprile.. Alvin vola nelle Filippine per L’Isola dei Famosi e cede il posto a Battiti Live a Fabio Rovazzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alvin vola nelle Filippine: Rovazzi subentra in Battiti Live

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