media vaticani leone sceglie una donna

Un media vaticano ha annunciato che Leone, donna sotto i 40 anni, proveniente da Città del Messico e naturalizzata statunitense dal 2008, è stata scelta.

Non ha ancora compiuto 40 anni, arriva da Città del Messico, ma dal 2008 è naturalizzata statunitense. Maria Montserrat Alvarado, conosciuta come «Montse», sarà la prima donna laica della storia che guiderà un dicastero vaticano, una scelta che conferma la volontà di papa Leone nel voler dare ancora più spazio alle donne in ruoli di alta responsabilità all'interno della Curia Romana. Prevost ha deciso di nominare la manager messicana al vertice della comunicazione vaticana, al posto di Paolo Ruffini, giornalista che ha guidato il dicastero per otto anni, dal 2018. Il compito di «Montse» non sarà semplice: tra le varie urgenze dovrà certamente rimettere mano alle finanze della struttura comunicativa vaticana, tagliando diverse voci di spesa che ormai da tempo pesano sui bilanci della Santa Sede. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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