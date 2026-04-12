Rivoluzione Bundesliga una donna allenatore | Union Berlino sceglie Eta

L’Union Berlino ha annunciato l’ingaggio di Marie Louise Eta come nuova allenatrice della prima squadra, segnando la prima volta che una donna assume questa posizione in Bundesliga. La scelta rappresenta un passo storico per il massimo campionato tedesco di calcio, poiché Eta diventa il primo allenatore donna a guidare una formazione in questa divisione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, senza ulteriori dettagli sulla durata dell’incarico o sui piani futuri.

(Adnkronos) – Una donna allenatore in Bundesliga. L’Union Berlino affida la guida della prima squadra a Marie Louise Eta, che diventa la prima donna ad allenare una squadra del massimo campionato tedesco. Il club della capitale ha annunciato l’esonero del tecnico Steffen Baumgart dopo la 29esima giornata. L’Union Berlino, con 32 punti, è ancora relativamente.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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