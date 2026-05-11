Repubblica Clementi La Sapienza | 80 anni di sviluppo economico crescita e confronto
Il 11 maggio, una dichiarazione ha ricordato gli ottant'anni dall'inizio della vita costituzionale e repubblicana di un Paese. Un docente dell'università ha sottolineato come questo percorso abbia segnato 80 anni di sviluppo economico, crescita e confronto. La comunicazione si inserisce in un'iniziativa promossa dalla Presidenza della Repubblica per celebrare questa ricorrenza.
Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - “Questo viaggio si inserisce nel percorso avviato dalla Presidenza della Repubblica per sottolineare l'importanza degli 80 anni di vita costituzionale e repubblicana del nostro Paese”. Lo ha dichiarato Francesco Clementi, professore ordinario di Diritto pubblico italiano e comparato all'università degli Studi di Roma La Sapienza, intervenendo all'archivio storico del palazzo del Quirinale durante il primo appuntamento del ciclo di incontri dedicati agli 80 anni della Repubblica italiana, con la partecipazione della Fondazione Lottomatica. L'iniziativa rientra nelle celebrazioni legate al referendum istituzionale del 2 giugno 1946, che segnò la nascita della Repubblica italiana e l'avvio della storia democratica del Paese.🔗 Leggi su Iltempo.it
Costituzione: Clementi (La Sapienza), 'Quattro incontri per riflettere su Costituzione, sviluppo
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