Repubblica Clementi La Sapienza | 80 anni di sviluppo economico crescita e confronto

Il 11 maggio, una dichiarazione ha ricordato gli ottant'anni dall'inizio della vita costituzionale e repubblicana di un Paese. Un docente dell'università ha sottolineato come questo percorso abbia segnato 80 anni di sviluppo economico, crescita e confronto. La comunicazione si inserisce in un'iniziativa promossa dalla Presidenza della Repubblica per celebrare questa ricorrenza.

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