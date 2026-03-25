Gemellaggio internazionale | al via nuovi progetti tra turismo sport e sviluppo

Mercoledì 25, una delegazione della città polacca di Torun, guidata dal vicesindaco, ha visitato Ferrara per approfondire progetti di gemellaggio. La visita si protrarrà fino a venerdì 27 e riguarda iniziative nei settori del turismo, dello sport e dello sviluppo. Sono in programma incontri e discussioni tra le autorità delle due città per definire future collaborazioni.

Dal turismo allo sport, nuovi progetti in cantiere. Nella mattinata di mercoledì 25, ha avuto luogo la visita ufficiale a Ferrara della delegazione istituzionale della città polacca di Torun, guidata dal vicesindaco Adam Szponka, che resterà in città fino a venerdì 27, nell'ambito del Patto di gemellaggio siglato lo scorso novembre. Un primo momento ufficiale che ha segnato l'avvio di tre giornate intensa di incontri e attività, con l'obiettivo di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le due città. Il gemellaggio tra Ferrara e Torun affonda le radici nel Patto di amicizia siglato nel 1998, che negli anni ha favorito diverse collaborazioni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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