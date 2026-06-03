Mazzoli e Rizzitiello | Il riformismo di Tarasconi è un po’ strano

A pochi giorni dalla commemorazione di Giacomo Matteotti, il partito di destra ha deciso di non partecipare all'evento alla Camera. In questo contesto, alcuni commentatori hanno osservato come il termine “riformista” sia usato frequentemente, ma forse in modo eccessivo, e il suo significato sia cambiato nel tempo. La discussione si concentra sul fatto che l’attuale utilizzo di questa parola potrebbe distanziarsi dal suo senso originario.

«A pochi giorni dalla commemorazione di Giacomo Matteotti alla Camera, a cui il partito di Giorgia Meloni si è preso la responsabilità di non partecipare, giova qualche riflessione sul significato della parola “riformista” oggi molto usata, forse abusata. Il suo significato oggi è molto diverso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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