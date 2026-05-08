Sinistra Italiana Rizzitiello si dimette da segretario provinciale

Da ilpiacenza.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Michele Rizzitiello si è dimesso dalla carica di segretario provinciale di un partito politico, dopo essere stato recentemente confermato nel suo ruolo. La decisione è stata annunciata improvvisamente, senza ulteriori dettagli pubblicati sui motivi. La sua uscita dal ruolo avviene a pochi mesi dalla conferma, suscitando attenzione tra gli iscritti e gli osservatori locali. La direzione del partito non ha comunicato ulteriori dichiarazioni ufficiali in merito.

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Era stato riconfermato solo poco tempo fa ma, improvvisamente, sono arrivate le dimissioni – da segretario provinciale di Sinistra Italiana di Michele Rizzitiello. “Si” è una delle due forze politiche che, insieme a Europa Verde, costituisce Alleanza Verdi Sinistra, il partito guidato a livello.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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