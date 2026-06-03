Mazzano | 38esima festa dell' ambulanza

Notizia in breve

A Mazzano si terrà la 38ª Festa dell’Ambulanza, organizzata dal Cosp, che si svolgerà su tre fine settimana. L’evento prevede musica, cucina e iniziative di solidarietà, con un calendario ricco di attività per la comunità. La festa rappresenta un appuntamento consolidato nel territorio, coinvolgendo volontari e cittadini in un’occasione di intrattenimento e impegno sociale. La manifestazione si svolge in diverse location del paese, attirando partecipanti di tutte le età.