Mazzano | 38esima festa dell' ambulanza
A Mazzano si terrà la 38ª Festa dell’Ambulanza, organizzata dal Cosp, che si svolgerà su tre fine settimana. L’evento prevede musica, cucina e iniziative di solidarietà, con un calendario ricco di attività per la comunità. La festa rappresenta un appuntamento consolidato nel territorio, coinvolgendo volontari e cittadini in un’occasione di intrattenimento e impegno sociale. La manifestazione si svolge in diverse location del paese, attirando partecipanti di tutte le età.
Tre weekend di musica, cucina e solidarietà a Mazzano. Il Cosp di Mazzano si prepara a celebrare la 38ª edizione della tradizionale Festa dell’Ambulanza, un appuntamento ormai consolidato che unisce intrattenimento, buona cucina e impegno sociale. La manifestazione si svolgerà dal 26 giugno al 12. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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