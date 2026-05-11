IA lavoro e democrazia | il dibattito con l’europarlamentare a Mazzano

Nella zona di Mazzano si è svolto un dibattito sul rapporto tra intelligenza artificiale, lavoro e democrazia, con la partecipazione di un europarlamentare. Sono state poste domande su come gli algoritmi europei possano modificare il mercato del lavoro in provincia di Brescia e su quali norme saranno approvate per tutelare le istituzioni democratiche nel contesto digitale. L'incontro ha coinvolto cittadini interessati a capire le future scelte legislative in materia.

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