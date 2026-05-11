IA lavoro e democrazia | il dibattito con l’europarlamentare a Mazzano
Nella zona di Mazzano si è svolto un dibattito sul rapporto tra intelligenza artificiale, lavoro e democrazia, con la partecipazione di un europarlamentare. Sono state poste domande su come gli algoritmi europei possano modificare il mercato del lavoro in provincia di Brescia e su quali norme saranno approvate per tutelare le istituzioni democratiche nel contesto digitale. L'incontro ha coinvolto cittadini interessati a capire le future scelte legislative in materia.
? Domande chiave Come influenzeranno gli algoritmi europei il mercato del lavoro nel Bresciano?. Quali regole voterà Brando Benifei per proteggere la nostra democrazia?. Cosa prevede la community Brix-IA per l'automazione dei processi produttivi?. Come possono le nuove tecnologie minacciare la qualità del dibattito pubblico?.? In Breve Lunedì 11 maggio ore 20:30 presso la Biblioteca Franca Meo di Ciliverghe.. Gian Antonio Girelli apre i lavori con il direttore Paolo Bollani.. La community Brix-IA illustrerà le applicazioni pratiche dei sistemi avanzati.. L'evento è organizzato dal Circolo PD di Mazzano e ÈliveBrescia TV.. Alle ore 20:30 di...🔗 Leggi su Ameve.eu
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