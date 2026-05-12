È deceduto Franco Pastore, diventando la 38esima persona vittima dell’ex sito industriale Isochimica. La sua morte si aggiunge a un elenco di altre che si sono susseguite nel corso degli anni, tutte legate all’esposizione all’amianto presente nell’area. La vicenda coinvolge una lunga serie di casi di malattie professionali e decessi attribuiti all’inalazione delle fibre nocive. La questione ancora irrisolta riguarda la presenza di un colpevole che non è stato ancora individuato.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è un dolore che non trova pace, non solo perché la morte strappa via gli affetti più cari, ma perché quella morte ha un nome preciso, un’origine evitabile e un colpevole ancora senza volto definitivo: l’amianto. Franco Pastore se n’è andato a 64 anni, stroncato dal mesotelioma. Era uno dei ragazzi di “quella maledetta fabbrica”, l’Isochimica di Avellino. La sua scomparsa non è solo un lutto privato per i figli, il nipotino che era la sua ragione di vita e e o colleghi che poi sono diventati amici di una vita come Carlo Sessa; è un atto d’accusa a cielo aperto contro una giustizia che non è mai arrivata nella sua interezza Il ricordo dei colleghi è straziante.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Addio a Franco Pastore, 38esima vittima dell’ex Isochimica

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