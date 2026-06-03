Maxistangata alla contraffazione a Malpensa | sequestrati 7mila articoli di lusso falsi valevano oltre 2,4 milioni

Nell’ambito di un’operazione alla frontiera, sono stati sequestrati circa 7.000 articoli di lusso contraffatti presso l’aeroporto di Malpensa. I beni, destinati alla vendita illegale, avevano un valore stimato superiore ai 2,4 milioni di euro. La merce, composta principalmente da borse, orologi e accessori, è stata trovata in un’area dedicata ai controlli doganali, durante un controllo di routine.

Una vera e propria barriera contro il mercato del falso è quella eretta nello scalo aeroportuale di Malpensa. A partire dal mese di gennaio, il personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e i militari del gruppo Malpensa della guardia di finanza hanno intensificato in modo significativo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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