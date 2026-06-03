Maxistangata alla contraffazione a Malpensa | sequestrati 7mila articoli di lusso falsi valevano oltre 2,4 milioni

Da milanotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nell’ambito di un’operazione alla frontiera, sono stati sequestrati circa 7.000 articoli di lusso contraffatti presso l’aeroporto di Malpensa. I beni, destinati alla vendita illegale, avevano un valore stimato superiore ai 2,4 milioni di euro. La merce, composta principalmente da borse, orologi e accessori, è stata trovata in un’area dedicata ai controlli doganali, durante un controllo di routine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una vera e propria barriera contro il mercato del falso è quella eretta nello scalo aeroportuale di Malpensa. A partire dal mese di gennaio, il personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e i militari del gruppo Malpensa della guardia di finanza hanno intensificato in modo significativo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Torino, colpo alla contraffazione: 5,5 milioni di falsi sequestratiNel corso del 2025, le forze di polizia hanno sequestrato a Torino 5,5 milioni di prodotti contraffatti, tutti con etichette che indicavano una...

Labubu, Pokemon e One Piece falsi: oltre mille articoli sequestrati in zona AnagninaNella zona Anagnina di Roma, la guardia di finanza ha condotto un'operazione in un negozio che vende prodotti destinati ai bambini.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web