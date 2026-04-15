Nel corso del 2025, le forze di polizia hanno sequestrato a Torino 5,5 milioni di prodotti contraffatti, tutti con etichette che indicavano una provenienza italiana falsa. Le operazioni sono state condotte con l’obiettivo di contrastare la diffusione di merce illegale e proteggere i marchi autentici. I controlli hanno interessato diversi punti vendita e magazzini, portando alla scoperta di grandi quantitativi di articoli falsificati.

Le operazioni condotte dalla Guardia di Finanza nel corso del 2025 hanno portato al sequestro di ben 5,5 milioni di articoli a Torino, tutti falsificati con l’indicazione di una provenienza italiana non reale. I dati emersi delineano un bilancio significativo per il Corpo nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata e della tutela del marchio nazionale. Dalla sicurezza stradale ai mercati digitali: le falle della filiera. L’indagine svolta nel capoluogo piemontese ha messo in luce una rete logistica complessa, capace di gestire l’importazione, lo stoccaggio e la successiva distribuzione di merci contraffatte. Tra i prodotti bloccati figurano accessori destinati all’uso automobilistico e dispositivi di protezione necessari utilizza moto o biciclette; in questi ultimi si è riscontrata la mancanza dei requisiti minimi di sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, colpo alla contraffazione: 5,5 milioni di falsi sequestrati

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