Labubu Pokemon e One Piece falsi | oltre mille articoli sequestrati in zona Anagnina

Da romatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona Anagnina di Roma, la guardia di finanza ha condotto un'operazione in un negozio che vende prodotti destinati ai bambini. Durante i controlli sono stati sequestrati più di mille articoli, tra cui giocattoli e merchandise, contraffatti e riportanti marchi falsi di personaggi di successo come Labubu, Pokémon e One Piece. L’attività si inserisce in un’azione più ampia contro la vendita di merce illegale, che coinvolge vari esercizi commerciali della zona.

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Un negozio in zona Anagnina, a Roma, è stato al centro di un'operazione della guardia di finanza che ha portato al sequestro di oltre mille articoli contraffatti destinati ai minori.Mille prodotti sequestrati, brand famosi tra i minoriL'esercizio commerciale, specializzato nella vendita di cover. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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LABUBU do One Piece Blind Box parte 04

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