Labubu Pokemon e One Piece falsi | oltre mille articoli sequestrati in zona Anagnina

Nella zona Anagnina di Roma, la guardia di finanza ha condotto un'operazione in un negozio che vende prodotti destinati ai bambini. Durante i controlli sono stati sequestrati più di mille articoli, tra cui giocattoli e merchandise, contraffatti e riportanti marchi falsi di personaggi di successo come Labubu, Pokémon e One Piece. L’attività si inserisce in un’azione più ampia contro la vendita di merce illegale, che coinvolge vari esercizi commerciali della zona.

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