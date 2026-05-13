Una ragazzina minorenne è rimasta svenuta dopo essere stata aggredita da tre coetanee nel parco della Maddalena, nel quartiere Commenda di Rovigo. L'episodio si è verificato nel pomeriggio, quando le giovani hanno aggredito la vittima per motivi sentimentali. La ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è tuttora sotto osservazione. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto.

Una ragazzina minorenne è finita in ospedale dopo aver subito il pestaggio di tre coetanee nordafricane, al parco della Maddalena, nel quartiere Commenda di Rovigo. L’episodio, di cui si è avuta notizia oggi, è accaduto venerdì 8 maggio. La giovane è stata strattonata, tirata e presa per i capelli. Poi è caduta per terra e ha perso i sensi. Quando è arrivata l’ambulanza è stata trasferita d’urgenza al pronto soccorso ed è tornata a casa nella mattinata del giorno successivo. Le tre ragazzine che l’hanno aggredita sono fuggite prima dell’arrivo della Polizia locale. Rovigo, minorenne pestata da tre coetanee per “motivi sentimentali”. In base alle ricostruzioni di chi ha assistito ai fatti, la ragazza sarebbe stata assalita per motivi di natura sentimentale verso un coetaneo delle altre giovani.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rovigo, ragazzina pestata da tre coetanee nordafricane per “motivi sentimentali”: perde i sensi e finisce in ospedale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ragazzina pestata da 3 bulle di origine nordafricana per il fidanzatino fino a farla svenire al parco: portata d'urgenza in ospedaleROVIGO - Picchiata nel parco fino a perdere i sensi da tre ragazzine di origine nordafricane: è quanto successo a una studentessa minorenne lo scorso...

Leggi anche: In tre picchiano la rivale per un ragazzo fino a farle perdere i sensi: 15enne finisce in pronto soccorso a Rovigo

Si parla di: Ragazzina pestata da 3 bulle di origine nordafricana per il fidanzatino fino a farla svenire al parco: portata d'urgenza in ospedale; Ragazzina pestata da 3 bulle di origine nordafricana per il fidanzatino fino a farla svenire al parco | portata d' urgenza in ospedale.

Ragazzina pestata da 3 bulle di origine nordafricana per il fidanzatino fino a farla svenire al parco: portata d'urgenza in ospedaleROVIGO - Picchiata nel parco fino a perdere i sensi da tre ragazzine di origine nordafricane: è quanto successo a una studentessa minorenne lo scorso 8 maggio, nel parco Maddalena, ... ilmattino.it