Scontro frontale sulla Cervese | due ravennati feriti con trauma cranico trasportati al Bufalini

Due persone di 20 e 56 anni sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattina di lunedì sulla strada Cervese, a Forlì. Secondo le prime informazioni, il frontale ha coinvolto i veicoli di entrambe le persone, con un impatto che ha causato traumi cranici a entrambi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti al pronto socoro dell’ospedale Bufalini. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Due cittadini ravennati, rispettivamente di 20 e 56 anni, sono rimasti feriti in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di lunedì a Forlì. Lo scontro frontale si è verificato sulla via Cervese, nei pressi della frazione di Carpinello, poco prima della rotonda di via Del Bosco.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Scontro frontale sulla Cervese, due feriti. Uno trasportato al Bufalini con l'elisoccorsoÈ di due feriti il bilancio di uno scontro frontale avvenuto nella tarda mattinata di lunedì sulla via Cervese, nei pressi dell'abitato di Carpinello. Scontro frontale a Monteforte Irpino: due feriti trasportati all'Ospedale MoscatiLe forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità Un grave incidente...