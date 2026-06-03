Mauro Pedrotti è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso la madre, Santina Delai, strangolandola. Le motivazioni della sentenza definiscono il delitto “atroce e disumano” e sottolineano che l’omicidio è stato compiuto con “algido cinismo” e “ben organizzato”. La decisione si basa su elementi che attestano la brutalità e la pianificazione dell’azione. La condanna arriva dopo un procedimento giudiziario che ha evidenziato la gravità del crimine.

Brescia, 3 giugno 2026 - “Algido cinismo”, “ omicidio ben organizzato”, “ delitto atroce e disumano”: son sono alcuni ma chiarissimi passaggi delle motivazione della condanna all’ergastolo per Mauro Pedrotti che ha assassinato la madre Santina Delai. https:www.ilgiorno.itbresciacronacamanifesto-funebre-santina-delai-rnh77ma8 "Il movente economico ha trovato fertile humus in un sotterraneo e, per certi versi inaspettato, risentimento risalente nel tempo". Le motivazioni della condanna. Lo scrive la Corte d'Assise di Brescia nelle motivazioni della condanna all'ergastolo nei confronti di Mauro Pedrotti, il 59enne di Puegnago del Garda che il 7 febbraio 2024 uccise la madre Santina Delai, 78 anni, strangolandola nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mauro Pedrotti uccise strangolandola la madre Santina Delai. le motivazioni dell’ergastolo: “Delitto atroce e disumano”

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