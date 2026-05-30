Omicidio Sharon Verzeni le motivazioni dell'ergastolo a Sangare | Uccise per noia e a sangue freddo
Il 25 febbraio, Moussa Sangare è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso Sharon Verzeni. La sentenza si basa sulle motivazioni che l'hanno portato a commettere il delitto, descritto come un gesto compiuto per noia e a sangue freddo. La corte ha confermato l'assenza di circostanze attenuanti, sottolineando la natura premeditata dell'omicidio. La condanna è definitiva e senza possibilità di revisione.
Moussa Sangare è stato condannato all'ergastolo il 25 febbraio scorso per l'omicidio di Sharon Verzeni. A tre mesi dalla sentenza di primo grado, la Corte ha depositato le sue motivazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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(Maddalena Berbenni) Omicidio di Sharon Verzeni, le motivazioni dei giudici che il 25 febbraio scorso hanno condannato Moussa Sangare all'ergastolo facebook
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