Delitto a Pianura | ergastolo per la vicina che uccise la donna

Una donna è stata condannata all’ergastolo dalla Corte di Assise d’appello per l’omicidio di un’altra donna avvenuto a Pianura. La sentenza conferma la pena inflitta in primo grado alla vicina ritenuta responsabile del delitto. La decisione riguarda una vicenda che ha avuto vasta risonanza locale e ha portato alla condanna definitiva della imputata. La Corte ha giudicato la donna colpevole dell’omicidio, confermando così la pena.

La Corte di Assise d’appello della terza sezione ha confermato la condanna all’ergastolo per Stefania Russolillo, ritenuta responsabile dell’uccisione di Rosa Gigante. Il delitto, avvenuto nel quartiere Pianura il 18 aprile 2023, ha colpito una donna di 72 anni con problemi di vista, vittima di un attacco brutale nella propria abitazione da parte della vicina di casa. Il movente dietro l’aggressione a Pianura. L’inchiesta condotta dal sostituto procuratore Maurizio De Marco ha delineato un quadro criminale privo di impulsività. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, l’omicidio non è stato un gesto dettato da un raptus improvviso, ma un atto predatorio pianificato con lucidità razionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto a Pianura: ergastolo per la vicina che uccise la donna Femminicidio Manuela Petrangeli, ergastolo all’ex che la uccise a fucilate per stradaLa prima Corte d’assise di Roma ha condannato all’ergastolo Gianluca Molinaro per il femminicidio della sua ex compagna e madre di suo figlio,... Leggi anche: Roma, ergastolo per Gianluca Molinaro che uccise la ex a fucilate: la lettura della sentenza Uccisa mamma Donato De Caprio: ergastolo per la vicinaErgastolo confermato per Stefania Russolillo, la donna accusata dell'omicidio di Rosa Gigante, mamma di Donato De Caprio. vesuviolive.it Omicidio madre tiktoker, ergastolo per la vicina anche in appelloErgastolo confermato a Napoli per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l'assassina di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente, mamma del tiktoker Donato De Caprio, il 're dei panini' ... ansa.it