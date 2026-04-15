Mauro Corona si collega in diretta da una stalla beve del latte e lo sputa | C’era dentro una formica Il video virale

Durante una puntata del talk show in onda su Rete 4, Mauro Corona si è collegato in diretta da una stalla, bevendo del latte e sputandolo, affermando che all’interno c’era una formica. Il video di questo episodio è diventato virale online. Corona, già noto per le sue uscite, è stato protagonista di un nuovo episodio che ha attirato l’attenzione sui social e tra il pubblico del programma.

Mauro Corona occupa ancora la scena e a “È sempre Cartabianca“, il talk show del martedì sera in onda su Rete 4, è protagonista dell’ennesimo fuoriprogramma. “Beve latte? E che è successo?”, chiede Berlinguer all’alpinista che prima di replicare beve un sorso di latte dal bicchiere per poi sputarlo subito dopo. “Beh, vabbè ma le sembra una scena da fare questa in televisione?”, lo richiama la conduttrice. “Eh c’era dentro una formica, ora lo bevo sul serio“, la replica di Corona. Per alcuni un piccolo incidente televisivo, per altri una gag ben orchestrata. Come avvenuto già la scorsa settimana, lo scrittore si è collegato dalla stalla...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Notizie correlate Mauro Corona sputa il latte bevuto in diretta a Cartabianca, Berlinguer: “Le sembra una cosa da fare?”Fuoriprogramma in diretta a È sempre Cartabianca: Mauro Corona sputa il latte bevuto al posto del vino “a causa dei dazi di Trump”. Leggi anche: Mauro Corona beve del latte in diretta poi lo shock: pubblico senza parole Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mauro Corona, morto il cane Kurt per un'infezione. L'addio su Instagram: Undici anni di fedele, paziente e silenziosa compagnia; È sempre Cartabianca: Ultimatum di Trump all'Iran, il commento di Mauro Corona Video; Mauro Corona sputa il latte bevuto in diretta a Cartabianca, Berlinguer: Le sembra una cosa da fare?; Mauro Corona: sesso due volte al mese con donne diverse, la fedeltà è fuori moda. Mauro Corona: Cosa c’è dietro la violenza dei ragazziniLa triste analisi di Mauro Corona sulle violenze degli ultimi tempi. Cosa c'è dietro gli episodi che hanno coinvolto i ragazzini. newsmondo.it Mauro Corona: «Mio papà beveva e picchiava me e mamma Lucia (3 volte la mandò in coma) ma il vino mi ha permesso di avere un contratto in tv»Il primo ricordo da bambino di Mauro Corona è una baita di montagna, insieme ai suoi nonni. In particolare a suo nonno Felice. «Un vecchio alto quasi due metri - racconta al settimanale DiPiù - Con il ... ilgazzettino.it “Ma Mauro, le sembra una cosa da fare in diretta” Fuoriprogramma in diretta a È sempre Cartabianca: Mauro Corona sputa il latte bevuto al posto del vino - facebook.com facebook