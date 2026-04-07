A Casso apre il nuovo Bar Lume Mauro Corona | Passate da Bastiàn vi accoglierà con vino e prodotti tipici

A Casso è stato inaugurato un nuovo bar chiamato Bar Lume. L'apertura è stata annunciata sui social dal noto scrittore Mauro Corona, che ha condiviso anche alcune parole sul proprietario, Sebastiano Corona, conosciuto come Bastiàn. In occasione dell'apertura, il locale offre vino e prodotti tipici. La notizia è stata diffusa tramite i canali online dell’autore e riguarda l’attività commerciale nel paese.

«Un nuovo bar di frontiera pronto ad accogliere viandanti, ciclisti, escursionisti, lavoratori di passaggio, gente del luogo e persone che amano i posti lontani dal caos e dalla frenesia», lo descrive l'ertano sui social A Casso ha aperto un nuovo bar, il Bar Lume. A darne l'annuncio, sui suoi canali social, è Mauro Corona che descrive così l'iniziativa del proprietario Sebastiano Corona, detto Bastiàn. «La montagna dimenticata, la forza di restare e al contempo andare avanti. Nel paese di Casso, con 20 abitanti e un pugno di case che sembra un nido d'aquile, ha compiuto un piccolo miracolo e ci regala la forza di provare anche dove sembra impossibile», ha scritto l'ertano. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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