Maurizio Baiata | Rock Memories-La Vertigine delle Good Vibrations

Giunge al terzo capitolo la sentita e vissuta Enciclopedia rock che unisce testimonianze originali scritte da Maurizio Baiata e tratte da riviste come Ciao 2001, Super Sound, Muzak etc. Il tutto con l’aggiunta di commenti aggiornati all’attualità. Torna Maurizio Baiata (giornalista musicale e investigativo, scrittore, saggista e documentarista romano) con il terzo capitolo della personale epopea rock costruita attraverso testimonianze originali tratte da i suoi articoli apparsi nel corso del tempo su varie e numerose riviste specializzate e commenti aggiornati all’attualità. Il Terzo Volume (edito da Verdechiaro Edizioni, al costo di 25 euro per 368 pagine illustrate) esplora gli abissi dell’anima che agitano la musica più rivoluzionaria. 🔗 Leggi su Funweek.it

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