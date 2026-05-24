Durante il Giro d’Italia, sul Muro Rosa di Ca' del Poggio si è esibito Maurizio Solieri, noto chitarrista di Vasco Rossi. La sua esibizione ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre i ciclisti sono passati lungo il percorso. La corsa ha attraversato il punto, coinvolgendo anche gli amatori che stavano seguendo la gara sui tempi di passaggio dei professionisti.

? Domande chiave Chi porterà il rock di Vasco Rossi sul Muro di Ca' del Poggio? Come influirà il passaggio dei corridori sui tempi degli amatori? Quali progetti sociali finanzierà la raccolta fondi della Grande Festa Rosa? Dove si potrà seguire la gara grazie ai maxi schermi??? In Breve Carovana pubblicitaria alle 15:30 e passaggio corridori previsto per le 17:00. DJ Marco Melandri e chitarrista Maurizio Solieri animeranno il Muro di Ca' del Poggio. Raccolta fondi per Centro Trapianti . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro d’Italia a San Pietro: rock di Maurizio Solieri sul Muro Rosa

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