R oma, 26 mag. (askanews) – È ambientato a Kabul nel 2021, poco prima del ritorno dei talebani dopo 20 anni di presenza americana, No good men della regista Shahrbanoo Sadat, nei cinema italiani dal 28 maggio. Una commedia che non vuole solo denunciare il patriarcato violento nella società afgana ma anche mostrare, attraverso una storia romantica, il vero volto delle donne di Kabul. Donne in Afghanistan, i ritratti di Laura Salvinelli. guarda le foto Sadat, che oggi vive in Germania, nel film interpreta Naru, un’operatrice tv di Kabul News. « In quel momento c’erano opportunità, io sono un prodotto di quei venti anni: ho studiato inglese, ho avuto un lavoro, sono diventata regista, ma la nostra è comunque una società profondamente patriarcale, con tante limitazioni per le donne. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - “No good men”: la regista Sadat racconta la forza delle donne (e degli uomini) di Kabul

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No Good Men di Shahrbanoo SadatLa storia è ambientata a Kabul 2021, l’Afghanistan è sull’orlo della crisi politica, gli americani a breve si ritireranno e il Paese sarà in mano a teocratici (talebani). La regista Shahrbanoo Sadat, ... nonsolocinema.com

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