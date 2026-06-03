Maturità 2026 Valditara | L’esame non è burocrazia è presa di coscienza del proprio valore e compimento di un percorso umano

A pochi giorni dall’inizio degli Esami di Stato, il ministro dell’Istruzione ha scritto un articolo su Il Sole 24 Ore, parlando agli studenti. Ha detto che la maturità non è solo burocrazia, ma un momento di consapevolezza del proprio valore e di completamento di un percorso umano. Le sue parole si rivolgono ai giovani che si preparano a affrontare gli esami.

A pochi giorni dall’avvio degli Esami di Stato, Giuseppe Valditara sceglie le pagine de Il Sole 24 Ore per rivolgersi direttamente agli studenti. Il messaggio del ministro dell’Istruzione e del Merito non si limita all’augurio di rito. C’è una premessa che gli sta a cuore: il ritorno alla denominazione originaria. “Questo momento, che è un autentico spartiacque nella formazione e nella vita di ogni individuo e cittadino consapevole, è tornato anche formalmente a chiamarsi Maturità”, scrive Valditara. E precisa perché quel nome non sia una semplice etichetta. “Il cambio di denominazione rivela l’essenza di questo passaggio”. Secondo il ministro, l’esame non va inteso anzitutto come un adempimento burocratico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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