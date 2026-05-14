Studenti | la Maturità genera ansia da prestazione paura del colloquio e del carico di lavoro delle ultime settimane Lo studio
Nelle settimane che precedono l’esame di maturità, gli studenti affrontano una crescente pressione legata alla preparazione finale. La paura del colloquio e il timore di non riuscire a gestire il carico di studio si fanno più forti, portando spesso a sensazioni di ansia. In questo periodo, le lezioni private vengono utilizzate anche per affrontare tematiche più complesse e consolidare le conoscenze acquisite, oltre che per recuperare eventuali lacune.
Nelle settimane che precedono la maturità, le lezioni private non servono più soltanto a recuperare insufficienze o consolidare il programma. Sempre più spesso diventano uno spazio in cui gli studenti cercano di gestire pressione, insicurezza e timore del giudizio. È quanto emerge da un’indagine realizzata dalla piattaforma LeTueLezioni tra 200 tutor che seguono ragazzi impegnati nella preparazione dell’esame di Stato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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