Studenti | la Maturità genera ansia da prestazione paura del colloquio e del carico di lavoro delle ultime settimane Lo studio

Nelle settimane che precedono l’esame di maturità, gli studenti affrontano una crescente pressione legata alla preparazione finale. La paura del colloquio e il timore di non riuscire a gestire il carico di studio si fanno più forti, portando spesso a sensazioni di ansia. In questo periodo, le lezioni private vengono utilizzate anche per affrontare tematiche più complesse e consolidare le conoscenze acquisite, oltre che per recuperare eventuali lacune.

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