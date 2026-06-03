Maturità 2026 modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti AGGIORNATO con Lucca

Per l’esame di maturità del 2026, se i docenti commissari esterni sono assenti, sarà necessario sostituirli con modelli MAD. La procedura prevede la sostituzione dei Presidenti e dei Commissari assenti tramite l’utilizzo di questi modelli. La modifica riguarda le modalità di nomina e sostituzione dei membri delle commissioni d’esame. La notizia è stata aggiornata con riferimento alla provincia di Lucca.

Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). I modelli MAD vengono messi a disposizione in previsione di carenze nel personale incaricato e dalla necessità di garantire il regolare svolgimento degli Esami, che inizieranno martedì 16 giugno con la riunione plenaria. La domanda di messa a disposizione interessa perlopiù i docenti precari che non abbiano avuto l’obbligo (o che non si siano avvalsi della facoltà) di presentare domanda per gli Esami di Stato. La domanda di messa a disposizione serve agli Uffici Scolastici per avere un elenco di insegnanti pronti a sostituire i commissari che dopo la nomina, saranno rinunciatari o assenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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