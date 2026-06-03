Maturità 2026 le novità

Per l'esame di maturità del 2026, non ci sarà più la prova orale con busta o tesina. I candidati dovranno rispondere a domande su quattro materie, concentrandosi sulla riflessione sul percorso scolastico. Questa modifica rappresenta una novità rispetto agli anni precedenti. La prova orale si baserà su un colloquio che coinvolgerà le materie scelte, senza l’utilizzo di materiali esterni o elaborati scritti. La riforma mira a semplificare e rendere più immediata la prova orale.

La novità di quest’anno è l’esame orale: niente busta o tesina, i candidati rifletteranno sul percorso scolastico e dovranno rispondere alle domande su quattro materie La notte prima degli esami si avvicina. Come di consueto, la data di inizio della maturità 2026 è fissata per il18 giugno. Quest’anno 500mila ragazzi attendono di sostenere l’esame più temuto: dopo le varie riforme attuate dopo il Covid, ecco cosa attende i maturandi del 2026. La prima prova scritta, il tema di italiano, si terrà appunto il 18 giugno alle 8:30. Mentrela seconda provascritta, sulle materie di indirizzo,si terrà il 19 giungosempre alle 8:30. Solo per i percorsi EsaBac, EsaBac techno e licei con opzioni internazionali (cinese, spagnola e tedesca), è prevista la terza prova per il giovedì 25 giugno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Maturità 2026: arrivano novità sui commissari

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