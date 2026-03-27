Maturità 2026 | introduzione di una formazione specifica obbligatoria per tutti i commissari NOVITA’

Da orizzontescuola.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato che, a partire dalla Maturità 2026, sarà introdotta una formazione obbligatoria specifica per tutti i commissari. La novità è stata comunicata attraverso la Guida ufficiale alla Maturità 2026, in cui vengono illustrate le modalità di preparazione e formazione del personale coinvolto nella valutazione degli studenti.

Così il Ministero dell'Istruzione e del Merito presenta la formazione della Commissione nella Guida alla Maturità 2026. La commissione d'esame sarà costituita da un Presidente esterno, 2 membri esterni, 2 membri interni. Nessuna modifica alle prove scritte, cambia il Colloquio e l'impostazione generale dell'Esame: cosa valutare, di quali elementi tener conto, come gestire la nuova commissione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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