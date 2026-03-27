Maturità 2026 | introduzione di una formazione specifica obbligatoria per tutti i commissari NOVITA’

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato che, a partire dalla Maturità 2026, sarà introdotta una formazione obbligatoria specifica per tutti i commissari. La novità è stata comunicata attraverso la Guida ufficiale alla Maturità 2026, in cui vengono illustrate le modalità di preparazione e formazione del personale coinvolto nella valutazione degli studenti.

Così il Ministero dell'Istruzione e del Merito presenta la formazione della Commissione nella Guida alla Maturità 2026. La commissione d'esame sarà costituita da un Presidente esterno, 2 membri esterni, 2 membri interni. Nessuna modifica alle prove scritte, cambia il Colloquio e l'impostazione generale dell'Esame: cosa valutare, di quali elementi tener conto, come gestire la nuova commissione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Maturità 2026, cambiano le materie dell’esame: commissari, colloquio e novità decise dal Ministero Formazione insegnanti per gli Esami di Maturità: non è obbligatoria ma costituirà priorità per nomina 2027L'Esame conclusivo della scuola secondaria di II grado cambia veste: dal nome agli obiettivi, alla struttura del Colloquio. Tutto quello che riguarda Maturità 2026 introduzione di una... Temi più discussi: Maturità 2026, arriva il diploma digitale: l'annuncio del ministero; Maturità 2026, aggiornato il Curriculum dello studente: arriva la sezione sulle prove INVALSI e più peso nel colloquio. NOTA; Maturità 2026: come cambiano correzione degli scritti e griglie di valutazione; Maturità 2026: guida pratica alla compilazione del curriculum dello studente e delle attività extrascolastiche. VIDEO TUTORIAL | Domanda commissari Maturità 2026, le istruzioni passo dopo passoC’è tempo fino al 13 aprile per la presentazione della domanda che riguarda i presidenti o commissari della Maturità 2026. Ecco la video guida di Orizzonte Scuola, a cura di Luigi Quattrocchi, docente ... orizzontescuola.it Maturità 2026, arriva il diploma digitale: nuovo modello annunciato dal ministeroLeggi su Sky TG24 l'articolo Maturità 2026, arriva il diploma digitale: nuovo modello annunciato dal ministero ... tg24.sky.it Segui @skuolanet se se anche tu sogni di festeggiare la Maturità con 40mila euro in tasca ma forse ne avrai 4 Chi l’ha detto che studiare per la Maturità non paga Giulia, 18 anni e studentessa del liceo scientifico, ha dimostrato che la tenacia è tutto. Dopo - facebook.com facebook Maturità 2026, al via la domanda su Istanze online per far parte della commissione in qualità di Presidente e/o commissario. Per tanti docenti e Dirigenti scolastici la presentazione della domanda è obbligatoria, e anche accettare l'incarico e portarlo a… x.com