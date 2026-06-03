Matteo Berrettini si ritira al Roland Garros | come sta e il responso sulla zona dell’infortunio
Matteo Berrettini si è ritirato dal torneo del Roland Garros a causa di un infortunio all’anca. Durante la conferenza stampa ha confermato che il problema riguarda proprio questa zona. La sua partecipazione al torneo si è conclusa prematuramente a causa di questo infortunio. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle condizioni di salute o sui tempi di recupero.
AGGIORNAMENTO ORE 23.28. Matteo Berrettini ha spiegato il problema in conferenza stampa: “ Sicuramente è l’anca. Non so esattamente cosa sia e spero che gli esami siano chiari. Non ho mai avuto niente di simile. Ho chiesto il medical time-out e mi hanno detto che la zona era molto indolenzita. Ho provato a continuare, ma poi il dolore è diventato troppo forte e spero di non aver fatto danni seri. Sono l’ultimo che vuole ritirarsi, sono stanco di farlo “. Matteo Berrettini si è ritirato nel corso del quarto di finale del Roland Garros che stava disputando contro Matteo Arnaldi sul Court Philippe Chatrier. Il romano ha dovuto fare i conti con... 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.
Berrettini si ritira dal Roland Garros per un problema alla gamba: Arnaldi in semifinale
Notizie e thread social correlati
Dramma Berrettini: si ritira per infortunio, esce in lacrime. Arnaldi è in semifinale al Roland GarrosMatteo Berrettini si è ritirato durante la partita ai quarti di finale del Roland Garros a causa di un infortunio, uscendo dal campo in lacrime.
Arnaldi sfiderà Cobolli in semifinale al Roland Garros: Berrettini si ritira in lacrime per infortunioMatteo Berrettini si è ritirato durante la partita al secondo set a causa di un infortunio, lasciando il torneo.
Temi più discussi: Matteo Berrettini oggi al Roland Garros 2026 ai quarti di finale: quando gioca, programma, orario e dove vedere · Tennis ATP; Matteo Berrettini si ritira dal Roland Garros 2026: rivivi il momento e il tenero abbraccio con Matteo Arnaldi; Tre italiani ai quarti del Roland Garros; Berrettini-Cerundolo oggi, Roland Garros 2026. Orario e dove vederla in tv.
UN FINALE AMARO Il tanto atteso derby azzurro dei quarti di finale finisce male, Matteo Berrettini sotto per 7-5 5-2 si ritira per un problema fisico, in semifinale va quindi Matteo Arnaldi, che conquista il più grande risultato della sua carriera. Il miglior moment x.com
La semifinale tutta italiana al Roland-Garros si giocherà tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Nel derby italiano nei quarti a Parigi Matteo Berrettini si è dovuto ritirare per un problema muscolare dopo un medical time out al secondo set sul punteggio di 6-4, 5-2 facebook
Il vincitore del quarto di finale del torneo Berrettini-Arnaldi RG sarà un italiano di nome Matteo, classificato tra la 104ª e la 105ª posizione, che ha sconfitto Novak Djokovic nella prima metà del 2025. reddit
Roland Garros, Berrettini si ritira: Arnaldi vince sul 7-5, 5-2 e va in semifinale con CobolliArnaldi: Auguro a Berrettini di tornare a vincere sull’erba Matteo Arnaldi, dopo essersi qualificato nella semifinale del Roland Garros grazie al ritiro di Matteo Berrettini, commenta: Abbiamo gioc ... msn.com
Berrettini si ritira per infortunio al Roland Garros, Arnaldi: Non auguro a nessuno di finire cosìMatteo Arnaldi è in semifinale al Roland Garros. Berrettini si è ritirato dopo quasi due set. Per lui Arnaldi ha avuto parole splendide. fanpage.it