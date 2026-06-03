Matteo Berrettini si è ritirato dal torneo del Roland Garros a causa di un infortunio all’anca. Durante la conferenza stampa ha confermato che il problema riguarda proprio questa zona. La sua partecipazione al torneo si è conclusa prematuramente a causa di questo infortunio. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle condizioni di salute o sui tempi di recupero.

AGGIORNAMENTO ORE 23.28. Matteo Berrettini ha spiegato il problema in conferenza stampa: “ Sicuramente è l’anca. Non so esattamente cosa sia e spero che gli esami siano chiari. Non ho mai avuto niente di simile. Ho chiesto il medical time-out e mi hanno detto che la zona era molto indolenzita. Ho provato a continuare, ma poi il dolore è diventato troppo forte e spero di non aver fatto danni seri. Sono l’ultimo che vuole ritirarsi, sono stanco di farlo “. Matteo Berrettini si è ritirato nel corso del quarto di finale del Roland Garros che stava disputando contro Matteo Arnaldi sul Court Philippe Chatrier. Il romano ha dovuto fare i conti con... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Oasport.it - Matteo Berrettini si ritira al Roland Garros: come sta e il responso sulla zona dell’infortunio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Berrettini si ritira dal Roland Garros per un problema alla gamba: Arnaldi in semifinale

Notizie e thread social correlati

Dramma Berrettini: si ritira per infortunio, esce in lacrime. Arnaldi è in semifinale al Roland GarrosMatteo Berrettini si è ritirato durante la partita ai quarti di finale del Roland Garros a causa di un infortunio, uscendo dal campo in lacrime.

Arnaldi sfiderà Cobolli in semifinale al Roland Garros: Berrettini si ritira in lacrime per infortunioMatteo Berrettini si è ritirato durante la partita al secondo set a causa di un infortunio, lasciando il torneo.

Temi più discussi: Matteo Berrettini oggi al Roland Garros 2026 ai quarti di finale: quando gioca, programma, orario e dove vedere · Tennis ATP; Matteo Berrettini si ritira dal Roland Garros 2026: rivivi il momento e il tenero abbraccio con Matteo Arnaldi; Tre italiani ai quarti del Roland Garros; Berrettini-Cerundolo oggi, Roland Garros 2026. Orario e dove vederla in tv.

UN FINALE AMARO Il tanto atteso derby azzurro dei quarti di finale finisce male, Matteo Berrettini sotto per 7-5 5-2 si ritira per un problema fisico, in semifinale va quindi Matteo Arnaldi, che conquista il più grande risultato della sua carriera. Il miglior moment x.com

Il vincitore del quarto di finale del torneo Berrettini-Arnaldi RG sarà un italiano di nome Matteo, classificato tra la 104ª e la 105ª posizione, che ha sconfitto Novak Djokovic nella prima metà del 2025. reddit

Roland Garros, Berrettini si ritira: Arnaldi vince sul 7-5, 5-2 e va in semifinale con CobolliArnaldi: Auguro a Berrettini di tornare a vincere sull’erba Matteo Arnaldi, dopo essersi qualificato nella semifinale del Roland Garros grazie al ritiro di Matteo Berrettini, commenta: Abbiamo gioc ... msn.com

Berrettini si ritira per infortunio al Roland Garros, Arnaldi: Non auguro a nessuno di finire cosìMatteo Arnaldi è in semifinale al Roland Garros. Berrettini si è ritirato dopo quasi due set. Per lui Arnaldi ha avuto parole splendide. fanpage.it