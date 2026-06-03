Matteo Berrettini si ritira al Roland Garros | come sta e il responso sulla zona dell’infortunio

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Berrettini si è ritirato dal torneo del Roland Garros a causa di un infortunio all’anca. Durante la conferenza stampa ha confermato che il problema riguarda proprio questa zona. La sua partecipazione al torneo si è conclusa prematuramente a causa di questo infortunio. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle condizioni di salute o sui tempi di recupero.

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AGGIORNAMENTO ORE 23.28. Matteo Berrettini ha spiegato il problema in conferenza stampa: “ Sicuramente è l’anca. Non so esattamente cosa sia e spero che gli esami siano chiari. Non ho mai avuto niente di simile. Ho chiesto il medical time-out e mi hanno detto che la zona era molto indolenzita. Ho provato a continuare, ma poi il dolore è diventato troppo forte e spero di non aver fatto danni seri. Sono l’ultimo che vuole ritirarsi, sono stanco di farlo “. Matteo Berrettini si è ritirato nel corso del quarto di finale del Roland Garros che stava disputando contro Matteo Arnaldi sul Court Philippe Chatrier. Il romano ha dovuto fare i conti con... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Berrettini si ritira dal Roland Garros per un problema alla gamba: Arnaldi in semifinale

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