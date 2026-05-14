Matteo Berrettini sconfitto nel Challenger di Valencia | qualificazioni a Wimbledon inevitabili?

Nel torneo Challenger di Valencia, Matteo Berrettini si è fermato agli ottavi di finale. Il tennista romano, in campo sulla terra battuta spagnola, ha perso contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli, attualmente al numero 61 del ranking ATP. La partita si è conclusa con il punteggio di 7-6(2) 6-4 in favore dell’avversario, dopo un’ora e 51 minuti di gioco. La sconfitta potrebbe influire sulla possibilità di qualificarsi a Wimbledon, considerando l’andamento delle sue ultime prestazioni.

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Si ferma agli ottavi di finale l’avventura di Matteo Berrettini nel Challenger di Valencia. Sulla terra rossa spagnola, il tennista romano è stato sconfitto dall’argentino Camilo Ugo Carabelli, numero 61 del ranking ATP, con il punteggio di 7-6(2) 6-4 dopo un’ora e 51 minuti di gioco. Un match nel quale Berrettini ha mostrato alcune delle difficoltà già emerse agli Internazionali d’Italia, senza riuscire a trovare la necessaria incisività sia al servizio sia in risposta. Nel primo set l’avvio è stato complicato per l’azzurro, che ha ceduto il servizio già nel secondo game. Berrettini ha però reagito, pur senza sfruttare tre palle break consecutive nel quinto gioco, trovando comunque il controbreak nel settimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Berrettini sconfitto nel Challenger di Valencia: qualificazioni a Wimbledon inevitabili? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Matteo Berrettini inizia bene al Challenger di Valencia. Servono punti per evitare le qualificazioni a Wimbledon Matteo Berrettini esce dalla top100: da scongiurare lo spettro delle qualificazioni a WimbledonMatteo Berrettini è stato sconfitto all’esordio nel main draw dell’ATP Masters 1000 di Roma dall’australiano Alexei Popyrin: l’azzurro lo scorso anno... Temi più discussi: Berrettini: Giusto stare nella tristezza. Il let? Mi sono innervosito. Gli arbitri ormai ...; Popyrin vince in due set, Berrettini saluta Roma al primo turno: Brutta giornata, devo fare chiarezza; Il crollo di Matteo Berrettini: fuori dalla top 100, il tennista rompe il silenzio; Berrettini subito fuori: vince Popyrin in due set. #MatteoBerrettini - Results on X | Live Posts & Updates x.com Matteo Berrettini sconfitto nel Challenger di Valencia: qualificazioni a Wimbledon inevitabili?Si ferma agli ottavi di finale l’avventura di Matteo Berrettini nel Challenger di Valencia. Sulla terra rossa spagnola, il tennista romano è stato ... oasport.it Berrettini triste e sconfitto: cede a Carabelli nel Challenger di Valencia. La felicità non dipende dal rankingBerrettini ancora ko.: perde al secondo turno nel Challenger di Valencia contro Carabelli e continua la sua discesa nel ranking. Ma la felicità non dipende da quello ... sport.virgilio.it