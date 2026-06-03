Matteo Berrettini Ovidio e tutta l' utilità del dolore

Durante il Roland Garros, il tennista italiano ha mostrato un tatuaggio visibile su un fianco. La presenza del tatuaggio è nota da tempo, ma in questa occasione è stato particolarmente notato dai presenti. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni sul significato o sulla motivazione dietro il tatuaggio. La sua esposizione ha attirato l’attenzione durante le partite e le sessioni di allenamento del torneo.

Non è questione di amore e nemmeno di formazione come nel libro di Peter Cameron che porta lo stesso titolo, ma non è difficile immaginare l'immedesimazione di Berrettini colpito fin da ragazzo da molti infortuni e spesso messo in discussione, troppo bello e insieme troppo fragile. «Dubbi su di me gli altri li avevano già quando avevo 12 anni: mi guardavano e dicevano “Ma dove va? questo pesa 20 kg”. Ho i peggiori test fisici di Tirrenia di sempre, nessuno avrebbe scommesso un euro su di me, quindi sui dubbi dall’esterno sono abituato. Dentro è stato più complicato: non ho mai dubitato del mio tennis, ma a volte ho dubitato del mio corpo, mi dicevo “forse non riesco a fare questa cosa con la continuità necessaria” e qualche dubbio ti viene». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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