L’Italia del tennis ha festeggiato con un abbraccio negli spogliatoi tra i due giocatori, dopo una partita a Parigi. Durante l’evento, nessuno dei tennisti ha citato i nomi dei singoli, ma si è visto un clima di sostegno tra i partecipanti. Un giocatore ha affermato che l’Italia può vincere anche senza la presenza di alcuni campioni, riferendosi alla vittoria della squadra nella Coppa Davis, conquistata per la terza volta consecutiva nel 2025.

Jannik Sinner non ha mai avuto dubbi: “L’Italia può vincere anche senza di me “. Lo disse in un’intervista a Sky Sport prima della Coppa Davis, riferendosi nello specifico alla coppa a squadre che coinvolge le migliori nazionali, vinta dall’Italia per la terza volta consecutiva nel 2025. Quello espresso dal numero uno al mondo è però un concetto che si può estendere anche al Roland Garros, in corso a Parigi, che vede tre italiani ai quarti di finale: non era mai successo. Perché l’Italia del tennis è squadra sempre, anche quando ognuno compete per lo stesso obiettivo dell’altro e in palio non c’è la Coppa Davis, ma il risultato individuale. Lo ha dimostrato Flavio Cobolli, lo ha dimostrato Matteo Berrettini e anche Matteo Arnaldi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “In bocca al lupo a Matteo e Matteo”, l’abbraccio negli spogliatoi tra Berrettini e Arnaldi: così l’Italia del tennis è squadra anche al Roland Garros

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IL PRIMO BACIO TRA BABBO GRINCH E MAMMAGIULIA, SONO INNAMORATI!!

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