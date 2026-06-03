Matteo Arnaldi si è qualificato per le semifinali del Roland Garros 2026, dopo aver vinto una partita combattuta. Ha commentato la prestazione di Berrettini, esprimendo dispiacere per l’eliminazione del collega. Ha anche riferito di conoscere Cobolli, avendo rapporti di lunga data. La partita si è conclusa con un risultato difficile, ma Arnaldi ha mantenuto alta la concentrazione fino alla fine.

Matteo Arnaldi si è qualificato alle semifinali del Roland Garros 2026: dopo essere stato sotto per 0-3 nel primo set contro Matteo Berrettini, il ligure è riuscito a recuperare la situazione nel derby andato in scena sulla terra rossa di Parigi, e poi nel secondo parziale è giunto il ritiro del romano, bloccato da un problema fisico che non gli ha permesso di andare avanti. Il 25enne ha così superato il turno per 7-5, 5-2, rit. e venerdì 5 giugno tornerà in campo per affrontare Flavio Cobolli. Il tennista italiano ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “ Sicuramente non è la partita che mi aspettavo e che volevamo vedere, ma sono molto contento della mia prestazione, di come sta andando il torneo ed è pazzesco pensare che sono in semifinale, quindi sono solo contento per questo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Matteo Arnaldi: “Mi dispiace per Berrettini. Semifinale pazzesca, conosco Cobolli da quando avevo 11 anni…”

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Temi più discussi: Quasi sdraiato: passante con scivolata di Arnaldi, Berrettini non si muove. Rivivilo; Roland Garros, Arnaldi: Non riesco a credere di essere qui; Matteo Berrettini dopo la sconfitta con Matteo Arnaldi: Un altro infortunio, non ci posso credere. Dispiacere enorme; Il derby non esiste! Berrettini si ritira, Arnaldi in semi: il match in 6'.

Che peccato. Mi dispiace tanto che sia terminata così. Matteo Arnaldi elegante nel rilanciare l'applauso del pubblico per Berrettini. #RolandGarros. x.com

C'è una divertente guerra di modifiche su Wikipedia su se le semifinali dovrebbero già proiettare Matteo in reddit

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