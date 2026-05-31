Roland Garros Arnaldi esulta per Berrettini e Cobolli | Ha vinto anche Matteo?

Matteo Arnaldi ha festeggiato sui social la vittoria di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli al Roland Garros 2026. Il tennista italiano ha conquistato un successo in cinque set contro il belga Raphael Collignon, qualificandosi per gli ottavi di finale del torneo parigino. La vittoria di Berrettini e Cobolli si aggiunge a quella di Arnaldi, che ha raggiunto la stessa fase della competizione.

(Adnkronos) – Matteo Arnaldi esulta per Matteo Berrettini e Flavio Cobolli al Roland Garros 2026. Il tennista azzurro è riuscito a battere in cinque set il belga Raphael Collignon, raggiungendo i compagni di Coppa Davis negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Al termine della partita, durata oltre cinque ore, Arnaldi ha esternato tutta. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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L'analisi di ALCARAZ vs FONSECA e BERRETTINI vs BUBLIK

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Si ma anche meno Collignon, esulta manco avesse vinto la coppa del mondo. Placati bro. #Arnaldi #RolandGarros x.com

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